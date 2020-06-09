Российского актёра обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Таганский суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.

Корреспондент сообщил, что суд удовлетворил ходатайство следствия. Ефремову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 9 августа. Решение огласила судья Альбина Тимакова. В процессе судебного заседания заслуженный артист не стал возражать против домашнего ареста. Ефремов назвал инцидент "чудовищным". Прокурор и следователь посчитали, что при более мягкой мере пресечения актёр может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Судья отметил, что в течение 2019-2020 года Ефремов неоднократно был оштрафован за нарушение ПДД. Под домашним арестом ему запретили пользоваться интернетом и средствами связи. Сможет ли покидать квартиру Ефремов, будет зависеть от разрешения следствия.

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