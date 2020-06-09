Таганский суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Корреспондент сообщил, что суд удовлетворил ходатайство следствия. Ефремову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 9 августа. Решение огласила судья Альбина Тимакова. В процессе судебного заседания заслуженный артист не стал возражать против домашнего ареста. Ефремов назвал инцидент "чудовищным". Прокурор и следователь посчитали, что при более мягкой мере пресечения актёр может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.
Судья отметил, что в течение 2019-2020 года Ефремов неоднократно был оштрафован за нарушение ПДД. Под домашним арестом ему запретили пользоваться интернетом и средствами связи. Сможет ли покидать квартиру Ефремов, будет зависеть от разрешения следствия.
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