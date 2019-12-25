Документ одобрил президент Клаус Йоханнис, который возглавляет высший совет обороны.

Румыния намерена признать Россию враждебным государством. Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы.

Далее инициативу направят на рассмотрение двух палат парламента. Если там его одобрят, то Россию признают угрозой для региона. В документе сказано, что "наращивание военного потенциала по соседству с Румынией создаёт серьезные вызовы для стратегических национальных интересов". Речь идёт о безопасности границ Евросоюза, НАТО и обеспечение энергетической безопасности в регионе Черного моря. Всё это может неблагоприятно влиять на Румынию.

Сам Йоханнис заявил, что проект требует сделать упор на "комплексное управление рисками и угрозами". Президент считает, что "это глобальная смена парадигмы".

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