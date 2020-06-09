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Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД со смертельным исходом

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Собеседник агентства сказал, что Ефремову предъявлено обвинение по пункту "А" части 4 статьи 264-ой УК РФ.

Российскому актёру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД со смертельным исходом. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

В понедельник, 8 июня, российский актёр попал в страшное ДТП. На своем автомобиле Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с водителем Lada Сергеем Захаровым. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Российский актёр почти не пострадал. Водитель Lada был доставлен в НИИ имени Склифосовского. Врачи боролись за его жизни, но во вторник он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека". Ефремову предъявлено обвинение. Дело с участием известного российского актёра взяла на контроль прокуратура Москвы.

Ранее на Piter.TV мы сообщали, что в крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики.

Видео: Telegram/112

 
Теги: дтп с ефремовым, михаил ефремов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России,

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