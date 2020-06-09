В крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики

Накануне внедорожник актёры выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada.

В крови и моче российского актёра Михаила Ефремова обнаружили следы кокаина и каннабиноидов. Об этом сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. В момент аварии российский актёр находился за рулём Jeep Grand Cherokee. За рулём Lada был 58-летний курьер Сергей Захаров. В результате столкновения он получил смертельные травмы и умер в НИИ имени Склифосовского. Медики диагностировали у него травмы головы и внутреннее кровотечение.

Российский актёр не получил серьёзных травм. На месте происшествия он признал свою вину. Затем его увезли на допрос в ЦАО по постановлению следователя. Выписано разрешение на обыск в его квартире.

"РИА Новости" направили запрос в правоохранительные органы. Собеседник агентства уточнил, что в анализах актёра были остаточные следы наркотиков, которые он употреблял ранее. Источник агентства подчеркнул, что на конечном результате ДТП это вряд ли отразилось.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Милонов предложил лишить Ефремова всех званий.

Фото и видео: Telegram / 112