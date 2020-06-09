Милонов предложил лишить Ефремова всех званий

Своё предложение депутат Госдумы изложил в обращении президенту Владимиру Путину.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить российского актёра Михаила Ефремова всех государственных званий и наград. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на текст обращения политика.

Политик подчеркнул, что поступок российского актёра не может "вызвать никаких иных эмоций, кроме гнева и желания справедливости". Милонов полагает, что Ефремова нельзя жалеть так как он мог за рулём также влететь в толпу пешеходов. По мнению депутата, "человек болен". Он обратил внимание, что уже предлагал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки.

Напомним, что в понедельник, 8 июня, у дома №3 на Смоленской площади Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. В момент аварии он был за рулём Jeep Grand Cherokee. В результате ДТП пострадал водитель Lada. Он умер в реанимации. Правоохранительные органы отправили Ефремова на медицинское освидетельствование. Выяснилось, что в момент аварии актёр был пьян.

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