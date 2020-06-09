Медведев озвучил статистические данные, которые свидетельствуют о росте киберпреступности в России за последние 5 месяцев на 85%.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о росте киберпреступности в стране в период пандемии. Об этом он заявил на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

Политик заявил, что в период пандемии многие компании и россияне начали работать удалённо. Вся деятельность перешла в цифровой формат. Это спровоцировало рост киберпреступности. Медведев уточнил, что преступники начинают применять новые приемы и технологии. По мнению замглавы Собвеза, самыми уязвимыми оказались физические лица, не способные всегда правильно сориентироваться. Речь идёт о пожилых людях.

Чтобы заполучить их денежные средства и имущество, злоумышленники, действительно, действуют весьма изощрённо. - Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза

В текущих условиях некоторые риски продолжают расти. Медведев подчеркнул, что заострял на этом внимание на оперативных совещаниях Совбеза под руководством президента России Владимира Путина.

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Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации