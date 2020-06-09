Испанцев накажут штрафами за отсутствие масок в общественных местах. Соответствующий закон приняло правительство страны.
Накануне в Испании отменили режим повышенной готовности в общественных местах и транспорте, а также на улице. Однако ношение масок является обязательным везде, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Работодатели обязаны соблюдать санитарные нормы на рабочем месте. Испанцы должны носить маски в отелях, больницах, учебных заведениях и коммерческих учреждениях.
Эти меры будут действовать до появления эффективного лечения или вакцины.
- Сальвадор Илья, министр здравоохранения
На данный момент закон находится на рассмотрении конгресса депутатов испанского парламента.
Напомним, что Испания входит в число наиболее пострадавших стран от коронавирусной инфекции. От осложнений погибли более 27 тыс. пациентов. Тесты ПЦР выявили свыше 240 тыс. случаев заражения COVID-19.
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Видео: Youtube/Ministerio de Sanidad
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