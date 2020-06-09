Штраф за нарушение "новой нормальности" составит до 100 евро.

Испанцев накажут штрафами за отсутствие масок в общественных местах. Соответствующий закон приняло правительство страны.

Накануне в Испании отменили режим повышенной готовности в общественных местах и транспорте, а также на улице. Однако ношение масок является обязательным везде, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Работодатели обязаны соблюдать санитарные нормы на рабочем месте. Испанцы должны носить маски в отелях, больницах, учебных заведениях и коммерческих учреждениях.

Эти меры будут действовать до появления эффективного лечения или вакцины. - Сальвадор Илья, министр здравоохранения

На данный момент закон находится на рассмотрении конгресса депутатов испанского парламента.

Напомним, что Испания входит в число наиболее пострадавших стран от коронавирусной инфекции. От осложнений погибли более 27 тыс. пациентов. Тесты ПЦР выявили свыше 240 тыс. случаев заражения COVID-19.

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Видео: Youtube/Ministerio de Sanidad