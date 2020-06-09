Жириновский объявил о начале революции в США

Жириновский убежден, что текущая ситуация с протестами объясняется тем, что «верхи не могут, а низы не хотят».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил ситуацию с беспорядками в Соединенных Штатах. Политик считает, что это приведет к "революционным изменениям" в стране. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Политик утверждает, что демократы проиграли всё. Своими действиями они мешают президенту управлять страной. По мнению Жириновского, "после шума наступает кладбищенская тишина".

Напомним, что последние дни в Америке проходят акции протестов. Они спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в Миннеаполисе от рук полицейских.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Трамп распорядился сократить часть войск из Германии.

Видео: Youtube/vosm