Политик предсказал попытки коллективного Запада изолировать Россию.

Четыре прогноза, которые озвучил политик Владимир Жириновский, оказались наиболее точными. Об этом рассказала ТАСС дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко.

В частности, Жириновский указывал на то, что коллективный Запад будет разжигать конфликт между Украиной и Россией и называл военные действия в таких условиях неизбежными. К числу таких прогнозов она отнесла предупреждение отца о намерении НАТО вести войну с Россией через страны Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и Молдавию, что приведет к боям, в том числе в приграничных российских регионах — Белгородской и Курской областях.

Отдельно Жириновский предвидел попытки западных государств изолировать Россию, в том числе запреты в отношении русского языка за рубежом, изоляции россиян в мировом спорте и международной дипломатии.

По словам Боцан-Харченко, сбылся прогноз отца о серьезном обострении конфликта между Ираном и Израилем, значительный рост напряженности на Ближнем Востоке и политическую агрессию США в отношении Венесуэлы. Кроме того, Жириновский указывал на поворот политики российской власти к сотрудничеству со странами Востока и Глобального Юга.

Ранее Владимир Жириновский предсказал, что спецоперация должна закончиться взятием Лондона, чтобы урегулировать противоречия между Россией и Европой.

Фото: сайт Государственной думы РФ