Лидер ЛДПР при жизни не раз высказывался об исходе СВО.

Специальная военная операция должна закончиться взятием Лондона. Только таким образом закончатся противоречия между Россией и Европой, предсказывал российский политик Владимир Жириновский, рассказал News.ru его младший сын Олег.

Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте Владимир Жириновский, основатель ЛДПР

Сын Жириновского скептически оценил политику европейских лидеров, которые постоянно настраивают свое население против России.

Собеседник издания подчеркнул, что поддерживает президента РФ Владимира Путина, который делает все, чтобы сохранить страну и ее лидирующе положение на международной арене.

Владимир Жириновский умер в 2022 году. После его смерти пользователи соцсетей стали активно публиковать и обсуждать "предсказания" от политика.

Фото: сайт Государственной думы РФ