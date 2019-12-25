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Появление улицы имени Жириновского в Петербурге обсудят в Госдуме
Сегодня, 12:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Появление улицы имени Жириновского в Петербурге обсудят в Госдуме

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В обосновании текущей инициативы указано, что на протяжении 30 лет Владимир Жириновский регулярно помогал ленинградцам.

После смерти  лидера ЛДПР Владимира Жириновского политики и активисты озвучили идею назвать в честь него одну из улиц Петербурга. Предлагалось переименовать улицу Маркина, где сейчас располагается местная приемная партии ЛДПР.

По информации "Невских Новостей", 13 апреля в Госдуму на имя Леонида Слуцкого был направлен документ, где подробно изложена инициатива петербургских политиков. Петербургские политики попросили на ближайшем заседании фракции рассмотреть вопрос о переименовании улицы Маркина. 

В обосновании текущей инициативы указано, что на протяжении 30 лет Владимир Жириновский регулярно помогал ленинградцам.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский 

Теги: жириновский, лдпр, улица маркина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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