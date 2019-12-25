Появление улицы имени Жириновского в Петербурге обсудят в Госдуме

В обосновании текущей инициативы указано, что на протяжении 30 лет Владимир Жириновский регулярно помогал ленинградцам.

После смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского политики и активисты озвучили идею назвать в честь него одну из улиц Петербурга. Предлагалось переименовать улицу Маркина, где сейчас располагается местная приемная партии ЛДПР.

По информации "Невских Новостей", 13 апреля в Госдуму на имя Леонида Слуцкого был направлен документ, где подробно изложена инициатива петербургских политиков. Петербургские политики попросили на ближайшем заседании фракции рассмотреть вопрос о переименовании улицы Маркина.

В обосновании текущей инициативы указано, что на протяжении 30 лет Владимир Жириновский регулярно помогал ленинградцам.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский