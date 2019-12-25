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В Петербурге предложили переименовать улицу в честь Владимира Жириновского
Сегодня, 15:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге предложили переименовать улицу в честь Владимира Жириновского

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Предлагается переименовать улицу Маркина.

В Петербурге предложили переименовать одну из улиц в исторической части города и назвать её в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом "Невским Новостям" сообщила председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии Анна Замараева.

По словам Замараевой, данная инициатива уже ранее обсуждалась в партии. Предлагается переименовать улицу Маркина, на которой в данный  момент находится приемная партии ЛДПР.

Улица Маркина была так названа в 1939 году в честь матроса Балтийского флота и революционера.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский

Теги: владимир жириновский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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