В Петербурге предложили переименовать улицу в честь Владимира Жириновского

Предлагается переименовать улицу Маркина.

В Петербурге предложили переименовать одну из улиц в исторической части города и назвать её в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом "Невским Новостям" сообщила председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии Анна Замараева.

По словам Замараевой, данная инициатива уже ранее обсуждалась в партии. Предлагается переименовать улицу Маркина, на которой в данный момент находится приемная партии ЛДПР.

Улица Маркина была так названа в 1939 году в честь матроса Балтийского флота и революционера.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский