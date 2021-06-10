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Володин: после продолжительной болезни скончался Владимир Жириновский

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Володин отметил, что смерть Жириновского для всех – невосполнимая утрата.

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Жириновский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел.

Вячеслав Володин

Володин отметил, что смерть Жириновского для всех – невосполнимая утрата.

Ещё 25 марта распространилась информация о смерти лидера ЛДПР. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти Владимира Жириновского..

Фото и видео: Государственная Дума

Теги: владимир жириновский, смерть
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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