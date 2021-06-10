Володин: после продолжительной болезни скончался Владимир Жириновский

Володин отметил, что смерть Жириновского для всех – невосполнимая утрата.

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Жириновский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Вячеслав Володин

Володин отметил, что смерть Жириновского для всех – невосполнимая утрата.

Ещё 25 марта распространилась информация о смерти лидера ЛДПР. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти Владимира Жириновского..

Фото и видео: Государственная Дума