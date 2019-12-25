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Минздрав и Володин опровергли сообщение сенатора о смерти Жириновского
Сегодня, 12:08
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Минздрав и Володин опровергли сообщение сенатора о смерти Жириновского

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Утром в пятницу сенатор Александр Пронюшкин опубликовал в Telegram сообщение о смерти Владимира Жириновского, но позже удалил его.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. 

Вячеслав Володин

Утром в пятницу Пронюшкин опубликовал в Telegram сообщение о смерти Владимира Жириновского, но позже удалил его и принес извинения.

Также пресс-служба Минздрава РФ заявила, что состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи оказывают всю возможную медицинскую помощь.

Информацию опровергли и в ЛДПР:

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский

Теги: владимир жириновский, лдпр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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