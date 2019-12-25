Минздрав и Володин опровергли сообщение сенатора о смерти Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ.
Вячеслав Володин
Утром в пятницу Пронюшкин опубликовал в Telegram сообщение о смерти Владимира Жириновского, но позже удалил его и принес извинения.
Также пресс-служба Минздрава РФ заявила, что состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи оказывают всю возможную медицинскую помощь.
Информацию опровергли и в ЛДПР:
Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский
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