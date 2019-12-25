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В память о Владимире Жириновском в Петербурге проведут кинопоказ и откроют фотовыставку
Сегодня, 9:39
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В память о Владимире Жириновском в Петербурге проведут кинопоказ и откроют фотовыставку

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Гости смогут увидеть личные снимки лидера партии, которых нет в Сети.

В понедельник, 25 апреля, в Петербурге на площадке ЛДПР откроется фотовыставка с малоизвестными фактами из биографии лидера партии Владимира Жириновского. Кроме того, зрителям покажут документальный фильм "Хроника будущего". Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

Открытие фотовыставки запланировано на 14:00. На ней посетители увидят снимки из личного фотоальбома политика, которых нет в общем доступе. В 18:00 в актовом зале гостям покажут кинокартину, которая расскажет о жизни Владимира Жириновского, о его взаимодействии с политическими и общественными деятелями. 

Ранее на Piter.tv: появление улицы имени Жириновского в Петербурге обсудят в Госдуме.

Фото:  ВКонтакте / Владимир Жириновский 

Теги: биография, жириновский, лдпр, фотовыставка, хроника будущего
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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