На ПМЭФ представили нейросеть "Жириновский"

"Первый цифровой ученик Владимира Жириновского" также обличает бездельников и взяточников, а Зюганова грозится отправить копать огород на дачу.

Партия ЛДПР совместно с технологическим партнёром компанией "Наносемантика" представила на ПМЭФ-2023 первый в мире политический алгоритм "Жириновский". Сам искусственный интеллект представляется как "первый цифровой ученик Владимира Жириновского".

В основе алгоритма лежит диалоговая платформа от "Наносемантики". Нейросеть обучается на оцифрованном наследии Владимира Жириновского – сотнях терабайт аудио- и видеоданных его выступлений, дебатов, книг и интервью.

Пока что перед ответом искусственный интеллект думает примерно 10 секунд. "Первый цифровой ученик Владимира Жириновского" также обличает бездельников и взяточников, а Зюганова грозится отправить копать огород на дачу. Также нейросеть может раздражаться и ругаться, если ей задавать один вопрос больше двух раз.

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Видео: Объясняем.рф