В бундестаге решение американского лидера назвали провокацией.

Президент США Дональд Трамп распорядился сократить часть войск из Германии. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Германия выступает в качестве партнера НАТО. Подобные действия шокировали представителей ФРГ. Они считают, что Вашингтон должен был проинформировать немецкую сторону о подобных планах. Der Spiegel отправили запрос в Пентагон и Белый дом. Однако, в Вашингтоне отказались комментировать своё решение.

На данный момент в Германии сосредоточены 34,5 тыс. американских солдат. После распоряжения Трампа, численность войск сократят на 9,5 тыс. человек.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что премьер-министр Канады преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма.

Видео: Youtube/DW News