Премьер-министр Канады преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма

Трюдо посетил демонстрацию против расизма и жестокости полиции к афроамериканцам.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма. Об этом сообщает издание Globe and Mail.

Акция протеста состоялась в центре Оттавы у здания парламента. В какой-то момент канадский премьер пришёл в защитной маске и встал на колено вместе с демонстрантами. Так они почтили память погибшего афроамериканца. Затем участники акции отправились по улицам города. Организаторы акции попросили полицейских держаться подальше и были против трансляций с мероприятия. Так они постарались обеспечить безопасность участникам.

Подобное мероприятие состоялось в Торонто. Издание пишет, что её посетили более тысячи человек. У протестующих были плакаты с лозунгами "Расизм – это тоже пандемия", "Руки вверх, не стреляйте".

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Видео: Youtube/Guardian News