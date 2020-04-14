Премьер Канады сорвал пресс-конференцию Трампа на саммите G7

Журналисты пытались задать вопросы президенту США после его выступления.

Премьер-министр Канады Марк Карни сорвал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа на саммите G7. Кадры с выступления американского лидера опубликовала The Daily Mail.

Журналисты пытались задать вопросы Трампу после его выступления в рамках саммита. Однако канадский премьер не дал ему ответить на них. Карни заявил, что собирается выступить в роли председателя G7, так как у него было немного времени с президентом США и его командой. Отметим, что Трамп покинул саммит досрочно.

Ранее Трамп назвал Карлсона "чокнутым" из-за его позиции по Ирану.

Видео: dailymail.co.uk