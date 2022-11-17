Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Накануне лидеры двух стран провели неформальную встречу.

Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за утечку их разговора в СМИ. Об этом сообщает "РИА Новости".

Лидеры двух стран встретились на полях саммита G20 в Индонезии, который проходил 15-16 ноября. Накануне оба провели неформальную встречу, в рамках которой Трюдо выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в выборы в Канаде. Позже содержание беседы "просочилось в СМИ".

На следующий день председатель КНР встретился с канадским премьером и выразил ему недовольство тем, что их диалог появился в газетах. Он подчеркнул, что переговоры должны быть искренними. Трюдо ответил, что "в Канаде верят в открытый и честный диалог". Он подчеркнул, что Оттава и Пекин продолжат конструктивное взаимодействие. После короткого обмена репликами Си Цзиньпин и Трюдо пожали друг другу руки.

Ранее Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20.

Видео: Telegram / РИА Новости