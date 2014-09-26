Глава Франции рассказал о роли Глобального Юга на международной арене.

Французский президент Эмманюэль Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пресс-конференции, проводимой на полях саммита, организованного на острове Бали в Индонезии. Политик напомнил о том, что в июне 2023 года Париж проводит международную конференцию по финансированию стран Юга.

Франция поддерживает полную интеграцию Африканского союза в "Большую двадцатку. Эмманюэль Макрон, президент Франции

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Фото и видео: YouTube / BFMTV