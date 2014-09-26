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Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку

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Глава Франции рассказал о работе гуманитарного коридора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку через морские европейские порты. По словам главы государства на полях саммита G20, проводимого на острове Бали в Индонезии,  сельскохозяйственные поставки должны начаться уже в ближайшие недели благодаря созданному гуманитарному коридору. Политик уточнил, что страны "Большой двадцатки" приветствовали два международных соглашения, подписанных в Стамбуле по "зерновой сделке". Договоренности были достигнуты при содействии Турции и ООН.

Что касается удобрений. Был создан новый коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что "зерновую сделку" 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Документ предполагает вывоз украинского и российского зерна, продуктов питания и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Макрон призвал осторожно расследовать падение ракет в Польше.

Фото и видео: YouTube / BFMTV

Теги: африка, зерновая сделка, саммит g20, удобрения, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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