Глава Франции рассказал о работе гуманитарного коридора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о ситуации с поставками российских удобрений в Африку через морские европейские порты. По словам главы государства на полях саммита G20, проводимого на острове Бали в Индонезии, сельскохозяйственные поставки должны начаться уже в ближайшие недели благодаря созданному гуманитарному коридору. Политик уточнил, что страны "Большой двадцатки" приветствовали два международных соглашения, подписанных в Стамбуле по "зерновой сделке". Договоренности были достигнуты при содействии Турции и ООН.

Что касается удобрений. Был создан новый коридор для поставок российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что "зерновую сделку" 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Документ предполагает вывоз украинского и российского зерна, продуктов питания и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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Фото и видео: YouTube / BFMTV