Во Франции сообщили о начале расследования по факту трагедии.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал осторожно расследовать падение ракет в Польше. В ходе пресс-конференции с журналистами, проводимой на полях саммита G20 на остове Бали в Индонезии политик напомнил, что на текущий момент не представляется возможность установить происхождение двух упавших ракет на территории Польши. Глава государства рассчитывает, что его коллеги и СМИ будут осторожны в высказываниях по оценкам произошедшего.

Обстоятельства пока не позволяют установить источник. Сейчас ведутся первые расследования, начатые США. Необходимо сохранять крайнюю осторожность. Наши службы работают совместно со службами из США и Великобритании. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Риши Сунак: представители США и Украины участвуют в расследовании инцидента с ракетой в Польше.

Фото и видео: YouTube / BFMTV