Французский президент Эмманюэль Макрон призвал осторожно расследовать падение ракет в Польше. В ходе пресс-конференции с журналистами, проводимой на полях саммита G20 на остове Бали в Индонезии политик напомнил, что на текущий момент не представляется возможность установить происхождение двух упавших ракет на территории Польши. Глава государства рассчитывает, что его коллеги и СМИ будут осторожны в высказываниях по оценкам произошедшего.
Обстоятельства пока не позволяют установить источник. Сейчас ведутся первые расследования, начатые США. Необходимо сохранять крайнюю осторожность. Наши службы работают совместно со службами из США и Великобритании.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Риши Сунак: представители США и Украины участвуют в расследовании инцидента с ракетой в Польше.
Фото и видео: YouTube / BFMTV
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