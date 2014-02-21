Риши Сунак: представители США и Украины участвуют в расследовании инцидента с ракетой в Польше

Премьер Британии сообщил об ответственности РФ за ЧП в Польше.

Глава правительства Великобритании Риши Сунак объявил журналистам на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") на острове Бали в Индонезии о том, что представители США и Украины участвуют в расследовании инцидента с упавшей ракетой в Польше. Чиновник призвал СМИ дождаться официальных заявлений о трагедии, которая унесла жизни двух человек.

Мы обсуждали это на встрече с нашими союзниками утром. Мы все согласились с тем, что необходимо установить факты. Это именно то, что происходит сейчас. На земле работают не только польские специалисты, но также украинцы и американцы. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Глава британского правительства уведомил прессу о том, что он вместе с канадским премьер-министром Джастином Трюдо провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию с Польшей. Западные лидеры заверили киевские власти в том, что вне зависимости от итогов расследования за чрезвычайную ситуацию в Польше ответственность несет Россия.

Шольц призвал делать выводы по событиям в Польше только после расследования.

Фото и видео: YouTube / The Independent

