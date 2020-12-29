Канада дополнительно закупит 20 млн доз вакцины Pfizer

Канада дополнительно закупит 20 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо. Его слова приводит ТАСС.
Дополнительные поставки препарата ожидаются в апреле-мае, а в общей сложности Канада получит 40 млн доз от Pfizer. Трюдо отметил, что к марту прививку от коронавируса должны получить 3 млн канадцев. В сентябре будет возможность вакцинироваться у каждого жителя страны.
На сегодняшний день в Канаде зарегистрировано более 673 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Ранее стало известно, что Россия не планирует закупать вакцину Pfizer в 2021 году.
Видео: YouTube / Global News
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