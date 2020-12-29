Канада дополнительно закупит 20 млн доз вакцины Pfizer

Всего канадские власти должны получить 40 млн доз препарата.

Канада дополнительно закупит 20 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо. Его слова приводит ТАСС.

Дополнительные поставки препарата ожидаются в апреле-мае, а в общей сложности Канада получит 40 млн доз от Pfizer. Трюдо отметил, что к марту прививку от коронавируса должны получить 3 млн канадцев. В сентябре будет возможность вакцинироваться у каждого жителя страны.

На сегодняшний день в Канаде зарегистрировано более 673 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что Россия не планирует закупать вакцину Pfizer в 2021 году.

Видео: YouTube / Global News