Pfizer не обращалась к российскому регулятору с запросом о сертификации вакцины.

Россия не планирует закупать вакцину Pfizer в 2021 году. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники на фармацевтическом рынке и в госорганах.

По их словам, Pfizer не обращалась к российскому регулятору с запросом о сертификации вакцины. Также не ведётся переговоров о закупке российской стороной данной вакцины.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия расширила контракт на поставку вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Действующее соглашение на приобретение препарата увеличится до 600 млн доз. Также уточняется, что 75 млн дополнительных доз Pfizer доставят во втором квартале 2021 года.

Фото: Piter.TV