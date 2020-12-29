Еврокомиссия расширила контракт на поставку вакцины Pfizer до 600 млн доз

Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия расширила контракт на поставку вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Ее слова передает агентство Reuters.

Действующее соглашение на приобретение препарата увеличится до 600 млн доз. Также уточняется, что 75 млн дополнительных доз Pfizer доставят во втором квартале 2021 года

Еврокомиссия предложила государствам-членам Евросоюза приобрести дополнительно 200 млн доз вакцины COVID-19 производства BioNTech и Pfizer с возможностью приобретения еще 100 млн доз. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Ранее стало известно, что в США врач умер после прививки вакциной Pfizer.

Видео: YouTube / European Commission