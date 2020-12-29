В США врач умер после прививки вакциной Pfizer

В пресс-службе компании заявили, что будут расследовать данный случай.

В США врач умер после прививки вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, жертвой стал 56-летний Грегори Майкл. Мужчина привился 18 декабря, после чего у него развилось редкое аутоиммунное заболевание, приведшее к инсульту. Это болезнь, при которой организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Врачи пытались спасти Майкла, однако тот скончался спустя 16 дней от кровоизлияния в мозг.

Его жена, Хайди Никельман, уверена, что "смерть была на 100 процентов связана с вакциной". В пресс-службе Pfizer заявили, что будут расследовать случай гибели Майкла.

Ранее мы сообщили, что первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca в Британии.

Видео: YouTube / CBS Miami