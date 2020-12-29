Первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca в Британии

В стране началась массовая вакцинация этим препаратом.

Житель Великобритании стал первым в мире человеком, которого привили вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации источника им стал 82-летний Брайан Пинкер в рамках старта массовой вакцинации в стране. Он был госпитализирован в университетский медцентр Оксфорда, где проходит процедуры диализа в связи с болезнью почек.

Отметим, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca была разработана совместно с Оксфордским университетом. Британские власти заказали 100 миллионов доз вакцины, чтобы обеспечить ею всех жителей.

Ранее стало известно, что в США обсуждают уменьшение дозы вакцины Moderna.

Видео: YouTube / Sky News