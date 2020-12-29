Данный процесс необходим для ускорения процесса вакцинации и увеличения охвата населения.

В США обсуждают уменьшение дозы вакцины Moderna. Об этом заявил советник американского президента по вакцинам Монсеф Слауи в интервью телеканалу CBS News.

По словам иммунолога, это необходимо сделать для ускорения процесса вакцинации и увеличения охвата населения. Он также отметил, что использование половины дозы дает такую же иммунную реакцию, как и полная доза.

Мы знаем, что в случае с вакциной Moderna, если давать людям в возрасте от 18 до 55 лет половину дозы, но два раза подряд, то это позволяет привить имеющимися у нас дозами в два раза больше людей. Монсеф Слауи, советник президента США по вакцинам

Данный вопрос обсуждается с компанией Moderna и Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее Трамп назвал "сильно преувеличенным" число случаев коронавируса в США.

Видео: YouTube / CBS News