В США обсуждают уменьшение дозы вакцины Moderna. Об этом заявил советник американского президента по вакцинам Монсеф Слауи в интервью телеканалу CBS News.
По словам иммунолога, это необходимо сделать для ускорения процесса вакцинации и увеличения охвата населения. Он также отметил, что использование половины дозы дает такую же иммунную реакцию, как и полная доза.
Мы знаем, что в случае с вакциной Moderna, если давать людям в возрасте от 18 до 55 лет половину дозы, но два раза подряд, то это позволяет привить имеющимися у нас дозами в два раза больше людей.
Монсеф Слауи, советник президента США по вакцинам
Данный вопрос обсуждается с компанией Moderna и Центрами по контролю и профилактике заболеваний.
Ранее Трамп назвал "сильно преувеличенным" число случаев коронавируса в США.
Видео: YouTube / CBS News
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