Трамп назвал "сильно преувеличенным" число случаев коронавируса в США

Он считает, что это связано с "нелепой" работой Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Президент США Дональд Трамп назвал "сильно преувеличенным" число случаев коронавируса в стране. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам американского лидера, нынешний показатель случаев и смертей от называемого им "китайского вируса" связан с "нелепым по сравнению с другими странами методом определения Центров по контролю и профилактике заболеваний". Трамп также уверен, что в некоторых странах есть аналогичная проблема с занижением показателей.

На сегодняшний день в США зарегистрировано более 20,6 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее в новогоднем обращении Трамп пообещал вакцинировать весь мир от коронавируса.

Фото: White House