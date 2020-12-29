Трамп назвал "сильно преувеличенным" число случаев коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп назвал "сильно преувеличенным" число случаев коронавируса в стране. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
По словам американского лидера, нынешний показатель случаев и смертей от называемого им "китайского вируса" связан с "нелепым по сравнению с другими странами методом определения Центров по контролю и профилактике заболеваний". Трамп также уверен, что в некоторых странах есть аналогичная проблема с занижением показателей.
На сегодняшний день в США зарегистрировано более 20,6 млн случаев заболевания коронавирусом.
Ранее в новогоднем обращении Трамп пообещал вакцинировать весь мир от коронавируса.
Фото: White House
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