В новогоднем обращении Трамп пообещал вакцинировать весь мир от коронавируса

Американские учёные разработали вакцину за 9 месяцев.

Дейсвтующий президент США Дональд Трамп пообещал, что вакцинирует в 2021 году весь мир. Об этом он заявил в новогоднем обращении.

В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил, что на разработку таких вакцин обычно уходит до 10 лет. Однако в США создали лекарство за 9 месяцев.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной".