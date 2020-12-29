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Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
Сегодня, 9:09
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IRINA_CHALKINA

Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"

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Обращение он записал с детьми.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал жителей Крыма "быть с Украиной". Также глава государства попросил крымчан перевести часы. 

Зеленский записал обращение вместе с детьми. 

Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте 

президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду на мир в неподконтрольных территориях. Он призвал Донбасс и Крым перевести время на час назад, чтобы встречать Новый год вместе.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп обратился в Верховный суд для "обеспечения честности выборов" в Висконсине.

Теги: зеленский, новый год, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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