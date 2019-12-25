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Трамп обратился в Верховный суд для "обеспечения честности выборов" в Висконсине
Сегодня, 15:55
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matveyvn

Трамп обратился в Верховный суд для "обеспечения честности выборов" в Висконсине

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Об этом сообщает Twitter-аккаунт предвыборного штаба политика.

Действущий президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд для "обеспечения честности выборов" в Висконсине. Об этом сообщает Twitter-аккаунт предвыборного штаба политика.

Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США.

сообщение из аккаунта предвыборного штаба Трампа

Ранее мы писали, что Джо Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации от коронавируса. Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей по COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: суд, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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vladantonin
Сегодня 16:48

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Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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