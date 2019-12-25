Действущий президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд для "обеспечения честности выборов" в Висконсине. Об этом сообщает Twitter-аккаунт предвыборного штаба политика.
Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США.
сообщение из аккаунта предвыборного штаба Трампа
Ранее мы писали, что Джо Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации от коронавируса. Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей по COVID-19.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.