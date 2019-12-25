Об этом сообщает Twitter-аккаунт предвыборного штаба политика.

Действущий президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд для "обеспечения честности выборов" в Висконсине. Об этом сообщает Twitter-аккаунт предвыборного штаба политика.

Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США. сообщение из аккаунта предвыборного штаба Трампа

Ранее мы писали, что Джо Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации от коронавируса. Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей по COVID-19.

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