Джо Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации от коронавируса. Об этом избранный глава США сообщил журналистам на брифинге в Делавэре, посвященном борьбе с распространением инфекции. По данным политика, он применит закон о мобилизации производства.
Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей по COVID-19
Джо Байден, американский политик
Американский закон о военном производстве принят в 1950 году. Он позволяет федеральному руководству страны де-факто принуждать бизнес к работе на государство в экстренных случаях. В начале эпидемии данный закон задействовал Дональд Трамп.
Напомним, что изначально закон был принят во время войны в Корее. Позже его использовали во время других боевых действий, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий. По закону частные компании обязаны в первую очередь выполнить государственный оборонный контракт.
Байден заявил, что вакцинация в США отстает от необходимых темпов.
Видео: YT / Joe Biden
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