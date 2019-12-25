Частные компании будут привлечены для ускорения темпов производства вакцины от коронавируса.

Джо Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации от коронавируса. Об этом избранный глава США сообщил журналистам на брифинге в Делавэре, посвященном борьбе с распространением инфекции. По данным политика, он применит закон о мобилизации производства.

Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей по COVID-19 Джо Байден, американский политик

Американский закон о военном производстве принят в 1950 году. Он позволяет федеральному руководству страны де-факто принуждать бизнес к работе на государство в экстренных случаях. В начале эпидемии данный закон задействовал Дональд Трамп.

Напомним, что изначально закон был принят во время войны в Корее. Позже его использовали во время других боевых действий, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий. По закону частные компании обязаны в первую очередь выполнить государственный оборонный контракт.

Байден заявил, что вакцинация в США отстает от необходимых темпов.

Видео: YT / Joe Biden