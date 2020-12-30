По словам политика, на массовую вакцинацию населения у Вашингтона могут уйти годы.

Джо Байден заявил, что вакцинация в США отстает от необходимых темпов. Об этом демократ рассказал журналистам в рамках брифинга, проведенного в Делавэре. Избранный глава страны отметил, что улучшения эпидемиологической обстановки можно не ждать до марта 2021 года.

Дела станут хуже, прежде чем стать лучше. Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле… Мы можем не увидишь улучшения до марта Джо Байден, новый избранный президент США

Политик уточнил, что усилия работников администрации Дональда Трампа "далеко отстали" от необходимых темпов прививочной кампании. Он уверен, что с существующими темпами для массовой вакцинации населения потребуются не месяцы, а годы. По словам Байдена, чтобы привить большинство граждан США даже при резком ускорении производства у власти уйдет несколько месяцев.

Байден считает последние кибератаки серьезной угрозой нацбезопасности.

Видео: YT / Joe Biden