Байден: США придется вновь завоевывать доверие мирового сообщества

Демократ выступил по вопросам нацбезопасности США в Уилмингтоне.

Джо Байден заявил, что США придется вновь завоевывать доверие мирового сообщества. Об этом избранный американский президент сообщил журналистам во время брифинга, посвященному вопросам национальной безопасности в городе Уилмингтон (штат Делавэр). По мнению спикера, это произошло из-за внешней политики, которую проводил Дональд Трамп.

Мы сильнее и намного эффективнее, когда стоим вместе с нациями, разделяющими наше видение будущего нашего мира. Вот как мы умножаем отдачу от своих усилий, делаем их более устойчивыми. Вот сила умного и эффективного американского лидерства Джо Байден, избранный президент США

По мнению нового лидера Белого дома, сейчас в мире возник огромный вакуум. Он отметил, что страны научились действовать в обход США и совсем без Вашингтона. В частности, представитель демократической партии упомянул Китай. Байден намерен привлекать международных партнеров для противодействия Пекину, а также для того, чтобы привлечь правительство КНР к ответственности за нарушения в торговой сфере, правах человека и в сфере технологий.

Наша позиция была бы намного сильнее, если бы мы формировали коалиции партнеров и союзников из числа единомышленников, у которых с нами общее дело, общие интересы и общие ценности Джо Байден, избранный президент США

Байден призвал США ответить на "вызовы" со стороны России.

Видео: YT / Joe Biden