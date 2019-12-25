Демократ рассказал о том, что Вашингтону следует уделить большее внимание инновациям.

Байден призвал США ответить на "вызовы" со стороны России. Об этом избранный президент страны рассказал журналистам во время брифинга, посвященного вопросам национальной безопасности. По мнению демократа, Вашингтон обязан адаптироваться к современным реалиям приоритеты в оборонной сфере. Он уточнил, что в мире за счет действий Москвы и Пекина растут "стратегические сложности".

Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций Джо Байден, избранный президент США

Политик напомнил, что американские реформы направлены на то, чтобы иметь возможность ответить на агрессию противника в будущем. Он призвал не вкладывать большие объемы денег в модернизацию унаследованных систем вооружения, а сделать акцент на инновации и оценить новые угрозы, например, киберпространство.

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