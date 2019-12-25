Байден призвал США ответить на "вызовы" со стороны России. Об этом избранный президент страны рассказал журналистам во время брифинга, посвященного вопросам национальной безопасности. По мнению демократа, Вашингтон обязан адаптироваться к современным реалиям приоритеты в оборонной сфере. Он уточнил, что в мире за счет действий Москвы и Пекина растут "стратегические сложности".
Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций
Джо Байден, избранный президент США
Политик напомнил, что американские реформы направлены на то, чтобы иметь возможность ответить на агрессию противника в будущем. Он призвал не вкладывать большие объемы денег в модернизацию унаследованных систем вооружения, а сделать акцент на инновации и оценить новые угрозы, например, киберпространство.
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Фото: Pixabay.com
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