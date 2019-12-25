Байден: руководство Пентагона препятствует передаче власти

Демократ выступил на брифинге по нацбезопасности США.

Джо Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти новой администрации Белого дома. Об этом избранный президент США рассказал в рамках брифинга по вопросам национальной безопасности.

В некоторых ведомствах нам шли навстречу… но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия Джо Байден, избранный президент США

Политик уточнил, что по его мнению, многие американские ведомства, имеющие важное значение для безопасности страны, "несут серьезный урон" за то время, пока у власти находится Дональд Трамп. Байден видит упадок в отношении личного персонала этих ведомств и нравственных вопросах.

Трамп приедет в Вашингтон в день утверждения результатов выборов.

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