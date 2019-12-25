Трамп приедет в Вашингтон в день утверждения результатов выборов

Он также уточнил, что позже появится "дополнительная информация".

Президент США Дональд Трамп заявил о планах приехать в Вашингтон в день утверждения результатов выборов. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Увидимся в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января. Не пропустите. Дональд Трамп, президент США

Также американский лидер уточнил, что "дополнительная информация" касательно его визита появится позже.

По предварительным данным, победителем президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, стал Джо Байден. Демократ набрал 306 из 538 голосов выборщиков. Для победы достаточно набрать 270. Дональд Трамп получил 232 голоса.

Ранее стало известно, что Трамп подписал бюджет США на 2021 год.

Фото: Pixabay.com