Трамп подписал бюджет США на 2021 год

900 млн долларов выделят на борьбу с пандемией коронавируса.

Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета страны на 2021 год. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации источника, документ утвердили в первоначальном виде, без поправок. В нем также утвержден пакет стимулирующих мер. В частности, на борьбу с пандемией коронавируса будет выделено 900 млрд долларов. Остальные 1,4 трлн долларов уйдут на финансирование правительства.

Итого бюджет США на 2021 год составит 2,3 трлн долларов. Стоит отметить, что до подписания Трамп выступал против пакета помощи населению, в котором предусматривалась выплата в размере 600 долларов на человека. Действующий американский лидер требовал увеличить сумму до 2 тысяч долларов.

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