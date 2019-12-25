Лавров считает, что внедрение акта на международном уровне станет "позором для всего мирового спорта".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на принятие в США "акта Родченкова". Его речь показали в эфире "Матч ТВ".

Дипломат напомнил о трениях между Антидопинговым агентством США и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Президент США Дональд Трамп подписал акт 5 декабря. Закон приняли в сенате Конгресса США в ноябре. Документ разрешает уголовное преследование за эпизоды допингового сговора на турнирах с американским участием.

Ранее мы сообщили, что глава Минпросвещения рассказал о новой должности в школах.

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