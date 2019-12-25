Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в школах

В некоторых региональных школах вводится должность под названием «советник по воспитательной работе».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о новой должности в школах. Об этом пишет "Российская газета".

С марта 2021 года в школах появится новая должность, которая поможет учителям и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания. Советник по воспитательной работе будет заниматься организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями.

За дополнительную должность предусматривается надбавка в размере 15 тыс. рублей. Пилотный проект введут сразу в десяти регионах.

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