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Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в школах
Сегодня, 13:39
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Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в школах

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В некоторых региональных школах вводится должность под названием «советник по воспитательной работе».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о новой должности в школах. Об этом пишет "Российская газета".

С марта 2021 года в школах появится новая должность, которая поможет учителям и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания. Советник по воспитательной работе будет заниматься организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями.

За дополнительную должность предусматривается надбавка в размере 15 тыс. рублей. Пилотный проект введут сразу в десяти регионах.

Ранее  мы сообщили, что мужчина умер в московском метро во время задержания.

Фото: pixabay

Теги: воспитатель, минпросвещения россии, ученик, учитель, школа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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