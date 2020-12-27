Инцидент произошел на станции "Щукинская".

Мужчина умер в московском метро во время задержания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Неадекватного мужчину попытались задержать на станции около 18:00. Он пытался сломать банкомат. Полицейские попросили его успокоится, но он не отреагировал на просьбу правоохранителей. В итоге стражи порядка решили доставить его в отдел для дальнейшего разбирательства. В ведомстве заявили, что он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания злоумышленник потерял сознание. Ему оказали доврачебную помощь и вызвали скорую.

Медики прибыли на место происшествия и констатировали смерть гражданина. Проводится проверка. Устанавливается причина смерти.

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