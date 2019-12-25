Стало известно, почему так заразен "британский" штамм COVID-19. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на специалистов Имперского колледжа Лондона.
По словам Барклай, взрослые, имеющие больше АСЕ2 в носу и горле, становятся более легкой мишенью для новой мутации коронавируса. Дети заражаются реже.
Новому варианту вируса легче это сделать, и поэтому дети, могут быть так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые.
- Венди Барклай, профессор
Именно поэтому новый штамм коронавируса распространяется быстрее. По факту, она согласилась с мнением своих британских коллег, что новая мутация на 70% более заразна и быстрее распространяется.
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Фото: pixabay
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