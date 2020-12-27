В Минске оппоненты власти вышли на локальные митинги

Несанкционированная акция прошла без политических лозунгов и флагов.

В Минске начались локальные протестные акции сразу в нескольких районах Минска. В ходе одной из них задержали участников в костюмах Деда Мороза.

Пробежка Дедов Морозов прошла в районе улиц Васнецова и Райниса. Бегуны раздавали детям конфеты, при этом не скандируя никаких политических лозунгов. В итоге приехали четыре автобуса силовиков. Двух участниц посадили в автозак.

Telegram-каналы начали выкладывать видео об акциях протеста в столице под оппозиционной символикой в районах Лошица, Шабаны, Уручье. Протестующие идут маршем в своих районах или выстраиваются в цепи.

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Видео: TUT.BY