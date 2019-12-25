Эпидемиолог оценил угрозу "британского" штамма коронавируса для России

Эпидемиолог отметил, что даже если новый штамм зафиксируют в России, то он не будет нести глобальных и страшных последствий.

Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заверил, что в России "британская" мутация коронавируса не представлена. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

В середине декабря британские специалисты выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Премьер-министр Борис Джонсон уточнил, что данный вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного. Кроме того, новый штамм более смертоносен и приводит к более тяжелому течению заболевания. Однако, медики не доказали эту гипотезу. Новый штамм обнаружили уже в восьми странах. Несколько государств, включая Россию, приостановили авиасообщение с Британией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что ведомство контролирует ситуацию. Российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.

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