В профсоюзе считают, что оклад учителей должен составлять 70% от средней зарплаты по региону.

В России предложили изменить порядок начисления зарплаты учителям. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на заместителя председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяну Куприянову.

Как уточнила Куприянова, минимальные размеры ставок и окладов педагогов в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий. По ее словам, они не должны опускаться ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). В Минпросвещения РФ уточнили, что порядок начисления оплаты труда учителей разрабатывается совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским Профсоюзом образования.

Собеседница издания напомнила, что при единой модели оплаты труда нужно отметить психологов, методистов, мастеров производственного обучения, педагогов-дефектологов и логопедов. Сейчас дополнительные выплаты получают только учителя, которые ведут классное руководство.

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