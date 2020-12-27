Под Курском состоялся запуск комплексов "Бук-М3"

Расчеты комплекса теперь охраняют небо России. Сегодня началось их первое боевое дежурство.

Под Курском состоялся запуск комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3".

Военные провели масштабные учения на полигоне Постоялые Дворы. "Бук-М3" прикрыли группы мотострелков, танкистов, артиллеристов и инженеров от ракетного обстрела условного противника. В Минобороны РФ рассказали, что "было привлечено свыше 500 военнослужащих и более 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе и самолету Су-30СМ в роли противника".

Отличительной чертой "Бук-М3" является то, что огневые способности дают комплексу возможность поражать все летательные аппараты. На пусковой установке насчитывается 12 ракет, а на самоходной огневой установке – шесть. "Бук-М3" способен перехватить практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели.

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Видео: Youtube/Минобороны России