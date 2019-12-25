Песков ответил на вопрос о зарубежных поездках Путина

Представитель Кремля заверил, что в скором времени президент пообщается с зарубежными лидерами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о зарубежных поездках главы государства Владимира Путина. Об этом сообщили РИА Новости.

По словам Пескова, российский лидер пока не планирует поездки за рубеж. Однако, он намерен пообщаться с зарубежными лидерами.

Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки… сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

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